Ses kısıklığı tiroit belirtisi

bezi, vücudunsağlıklıbir şekildeişleyebilmesi içinhayati önem taşıyor.gereğindenaz ya dafazla salgılanması,birtakım rahatsızlıklarıda beraberindegetiriyor.Hormonun az salgılanmasıhipotiroidi çok salgılamasıhipertiroidi olarakadlandırılıyor. Liv HospitalEndokrinoloji ve MetabolizmaHastalıkları UzmanıProf. Dr. Serpil Salman,büyüyen tiroidin ses tellerinietkilediğini ve seskısıklığına neden olduğunusöylüyor. Önemli bilgilerveriyor. Tiroitçok büyükse(büyük guatr)nefes borusuveyapabiliyor.Tiroitöyle sinsi ilerliyorki bazen hiçbirbelirti olmadantesadüfen tanı konulabiliyor.Tiroit bezinin az çalışması hormon eksikliğine neden oluyor, bu durum hipotiroidi olarak adlandırılıyor. Hipotiroid kişilerde halsizlik, çabuk yorulma, dikkat dağınıklığı, soğuğa dayanıksızlık, saç ve kaşlarda dökülme, kalp hızının yavaşlaması, tansiyon yükselmesi, kabızlık, şişkinlik, adet düzensizlikleri görülüyor. Yaşlılarda daha sık olmak üzere kalp yetersizliği gelişebiliyor.Tiroid hormon fazlalığı (hipertiroidi) iştah artışına rağmen kilo kaybı, sinirlilik, aşırı terleme, çarpıntı, ishal veya sık dışkılama, kas güçsüzlüğü, adet düzensizliği ile kendisini belli ediyor. Kalpte ritm bozuklukları özellikle ileri yaşta tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. ÖzellikleKISIRLIK YAPARTiroit hormonun oluşan bozukluklar, çiftlerdeneden oluyor.Yüksek kolesterol,Kilo kaybı,Uyuşma,Adet düzensizliği,Unutkanlık...Sarımsak, su teresi gibi besinler fazla tüketilmemeli.Ay çekirdeği ve susam tüketilmeli.Bol su içilmeli. Musluk suları kullanılmamalı.