Ses kısıklığı tiroit belirtisi

Tiroit bezi, vücudun sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için hayati önem taşıyor. Tiroit hormonunun gereğinden az ya da fazla salgılanması, birtakım rahatsızlıkları da beraberinde getiriyor. Hormonun az salgılanması hipotiroidi çok salgılaması hipertiroidi olarak adlandırılıyor. Liv Hospital Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serpil Salman, büyüyen tiroidin ses tellerini etkilediğini ve ses kısıklığına neden olduğunu söylüyor. Önemli bilgiler veriyor. Tiroit çok büyükse (büyük guatr) nefes borusu ve ses tellerini etkileyerek nefes darlığı ve ses kısıklığı yapabiliyor. Tiroit öyle sinsi ilerliyor ki bazen hiçbir belirti olmadan tesadüfen tanı konulabiliyor.
KALBİ ZORLAR
Tiroit bezinin az çalışması hormon eksikliğine neden oluyor, bu durum hipotiroidi olarak adlandırılıyor. Hipotiroid kişilerde halsizlik, çabuk yorulma, dikkat dağınıklığı, soğuğa dayanıksızlık, saç ve kaşlarda dökülme, kalp hızının yavaşlaması, tansiyon yükselmesi, kabızlık, şişkinlik, adet düzensizlikleri görülüyor. Yaşlılarda daha sık olmak üzere kalp yetersizliği gelişebiliyor.
TEHLİKE ARTAR
Tiroid hormon fazlalığı (hipertiroidi) iştah artışına rağmen kilo kaybı, sinirlilik, aşırı terleme, çarpıntı, ishal veya sık dışkılama, kas güçsüzlüğü, adet düzensizliği ile kendisini belli ediyor. Kalpte ritm bozuklukları özellikle ileri yaşta tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Özellikle menopoz sonrası kadınlarda kemik erimesi görülebiliyor. KISIRLIK YAPAR
Tiroit hormonun oluşan bozukluklar, çiftlerde kısırlığa bile neden oluyor.
BELİRTİLERİ NELERDİR?
Reflekslerde ve hareketlerde yavaşlama,
Yüksek kolesterol,
Yorgunluk,
Kilo kaybı,
Soğuğa tahammülsüzlük,
Uyuşma,
Yüksek tansiyon,
Adet düzensizliği,
Kabızlık, şişkinlik
Unutkanlık...
Tam tahıl ürünleri ve kuru baklagiller tüketimi ihmal edilmemeli. Kuru baklagiller özellikle iyi birer bitkisel protein kaynağıdır ve haftada en az 1-2 kez tüketilmeli.
NELER YEMELİ?
Doğru beslenme, tiroit tedavisini destekliyor. Uzmanlar, şunları öneriyor:
Taze ya da kuru kayısı, hurma, yumurta sarısı, pekmez, maydanoz, patates, kuru ya da taze mürdüm eriği, tam tahıl, balık, tavuk, süt ürünleri ve peynir tüketilmeli.
Sarımsak, su teresi gibi besinler fazla tüketilmemeli.
Brokoli, turp, Brüksel lahanası, lahana, karnabahar, kırmızı turp, ıspanak, pazı ve şalgam tüketilmeli.
Ay çekirdeği ve susam tüketilmeli.
Tavuk ve hindi gibi gıdalar yeme li.
Bol su içilmeli. Musluk suları kullanılmamalı.
Düzenli egzersiz yapılmalı.
KALBİ ZORLAR
Tiroit bezinin az çalışması hormon eksikliğine neden oluyor, bu durum hipotiroidi olarak adlandırılıyor. Hipotiroid kişilerde halsizlik, çabuk yorulma, dikkat dağınıklığı, soğuğa dayanıksızlık, saç ve kaşlarda dökülme, kalp hızının yavaşlaması, tansiyon yükselmesi, kabızlık, şişkinlik, adet düzensizlikleri görülüyor. Yaşlılarda daha sık olmak üzere kalp yetersizliği gelişebiliyor.
TEHLİKE ARTAR
Tiroid hormon fazlalığı (hipertiroidi) iştah artışına rağmen kilo kaybı, sinirlilik, aşırı terleme, çarpıntı, ishal veya sık dışkılama, kas güçsüzlüğü, adet düzensizliği ile kendisini belli ediyor. Kalpte ritm bozuklukları özellikle ileri yaşta tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Özellikle menopoz sonrası kadınlarda kemik erimesi görülebiliyor. KISIRLIK YAPAR
Tiroit hormonun oluşan bozukluklar, çiftlerde kısırlığa bile neden oluyor.
BELİRTİLERİ NELERDİR?
Reflekslerde ve hareketlerde yavaşlama,
Yüksek kolesterol,
Yorgunluk,
Kilo kaybı,
Soğuğa tahammülsüzlük,
Uyuşma,
Yüksek tansiyon,
Adet düzensizliği,
Kabızlık, şişkinlik
Unutkanlık...
Tam tahıl ürünleri ve kuru baklagiller tüketimi ihmal edilmemeli. Kuru baklagiller özellikle iyi birer bitkisel protein kaynağıdır ve haftada en az 1-2 kez tüketilmeli.
NELER YEMELİ?
Doğru beslenme, tiroit tedavisini destekliyor. Uzmanlar, şunları öneriyor:
Taze ya da kuru kayısı, hurma, yumurta sarısı, pekmez, maydanoz, patates, kuru ya da taze mürdüm eriği, tam tahıl, balık, tavuk, süt ürünleri ve peynir tüketilmeli.
Sarımsak, su teresi gibi besinler fazla tüketilmemeli.
Brokoli, turp, Brüksel lahanası, lahana, karnabahar, kırmızı turp, ıspanak, pazı ve şalgam tüketilmeli.
Ay çekirdeği ve susam tüketilmeli.
Tavuk ve hindi gibi gıdalar yeme li.
Bol su içilmeli. Musluk suları kullanılmamalı.
Düzenli egzersiz yapılmalı.
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