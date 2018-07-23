Orta kulak iltihabı sağır edebilir!

Kulakta akıntı, baş ağrısı, yutma güçlüğü ve ateş... Tüm bunlar orta kulak iltihabının belirtilerini oluşturuyor. Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Şentük, hemen herkeste görülebilen bu hastalıkla ilgili önemli uyarılarda bulunuyor. Hafif şikayetlerle başlayan orta kulak iltihabının ölümcül sonuçlarının olabileceğini söylüyor. "Hastalığın ileri safhasında, kulak zarında aşırı iltihap birikmesine bağlı olarak iltihaplı akıntı, kan ve sıvı gelişi görülebilmekte. Bu akıntıyla beraber hastanın şikayetleri azalabilir. Ama bu hastalığın geçiyor olduğunu göstermez. Dolayısıyla kulak ağrıları olan her hastamızın dikkatle değerlendirilmesi gerekir" uyarısında bulunuyor. Uygulanacak tedavi yöntemlerine de değinen Op. Dr. Şentürk, şöyle devam ediyor:
VERTİGO YAPAR
"Yaklaşık 10-15 gün süren ilaç antibiyotik tedavi verilmekte. Burada önemli olan erken tedavi ve tedavinin takibidir. Aksi halde orta kulak iltihabının komplikasyon dediğimiz yan etkileri ortaya çıkabilir. Bu yan etkiler arasında işitme kaybı, kulak zarında kalıcı delik olması, vertigo menenjit görülür. Ayrıca beyinde apse dediğimiz iltihaplı yumrulara sebep olabilir ve hatta ölüme dahi sebep olabilir."
VERTİGO YAPAR
"Yaklaşık 10-15 gün süren ilaç antibiyotik tedavi verilmekte. Burada önemli olan erken tedavi ve tedavinin takibidir. Aksi halde orta kulak iltihabının komplikasyon dediğimiz yan etkileri ortaya çıkabilir. Bu yan etkiler arasında işitme kaybı, kulak zarında kalıcı delik olması, vertigo menenjit görülür. Ayrıca beyinde apse dediğimiz iltihaplı yumrulara sebep olabilir ve hatta ölüme dahi sebep olabilir."
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