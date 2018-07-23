Dayan Asel

Irak'ta yaşayan Türkmen ailenin kızı Asel Bakkar (4) siroza yakalandı. Karnı büyüyen Asel'in hastalığına çare bulamayan aile, 2015'te Türkiye'ye sığındı. Eskişehir'e yerleşen aile, kızları için çare aradı. Türkiye'de ücretsiz olarak muayene edilen Asel'in tedavisinin karaciğer nakline bağlı olduğu açıklandı. Organ nakli sırasında yer almak isteyen Bakkar ailesi, durumu yetkililerle paylaştı. Ancak Asel, Türk vatandaşı olmadığı için organ nakli sırasına alınamadı. Bunun üzerine aile, Türk vatandaşlığı için başvuru yaptı. Ancak Türkmen aile, olumsuz yanıt aldı. Kızına karaciğer nakli yapılması için yardım isteyen baba Abbas Bakkar, "Türk vatandaşı olmadığımız için sıraya koymadılar. Kızım Türk vatandaşı olmazsa hayatını kaybedebilir" açıklamasını yaptı.
Siroz hastalığı nedeniyle karnı şişen Asel, acilen karaciğer nakli olması gerekiyor.
Siroz hastalığı nedeniyle karnı şişen Asel, acilen karaciğer nakli olması gerekiyor.
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