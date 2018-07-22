Yedikleriniz zehir olmasın

Hava sıcaklıklarının gün geçtikçe artması, pek çok riski de beraberinde getiriyor. Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ruhan Aşkın Uzel, sıcak havada yanlış ya da ihmalle oluşan uygulamalar neticesinde besinlerin bozulma riskinin arttığını ve besin zehirlenmelerinin sık görüldüğüne dikkat çekiyor. Besin zehirlenmesine karşı alınacak tedbirleri şöyle sıralıyor:
Meyve ve sebzeler bol su ile yıkanmalı.
Et, süt, yumurta, balık gibi besinler açıkta uzun süre bekletilmemeli.
Yemekler günlük olarak hazırlanmalı, birden çok kez ısıtılmamalı.
Dışarıda ve açıkta satılan yiyeceklerin tüketiminden kaçınılmalı.
Kuru baklagiller nemsiz, kuru ve serin bir ortamda muhafaza edilmeli.
İçme su damacanalarının uzun süre güneşte bekletilmesinden kaçınılmalı.
Meyve ve sebzeler bol su ile yıkanmalı.
Et, süt, yumurta, balık gibi besinler açıkta uzun süre bekletilmemeli.
Yemekler günlük olarak hazırlanmalı, birden çok kez ısıtılmamalı.
Dışarıda ve açıkta satılan yiyeceklerin tüketiminden kaçınılmalı.
Kuru baklagiller nemsiz, kuru ve serin bir ortamda muhafaza edilmeli.
İçme su damacanalarının uzun süre güneşte bekletilmesinden kaçınılmalı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.