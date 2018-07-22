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Taz'MİNİ't istiyor

, 5. kattan düşen ‘Mini’ isimli Van kedisine uygulandığını söyledi. Maddi manevi tazminat istedi

TazMİNİt istiyor
Van'lı bir süre önce kedisi 'Mini' ile Gaziantep'e taşındı. Burada alçı ve boyama işleri yaparak, geçimini sağladı. Geçen Mayıs ayında evinde oturduğu sırada kedisi beşinci kattan yere çakıldı. Veterinere götürülen kedinin iç kanaması durduruldu. Talay, daha sonra kedisini kentteki başka bir kliniğe götürdü. Buradaki veteriner ise kedinin omurilik kemiğinin hasar gördüğünü ve acil ameliyat olması gerektiğini belirtti. Ve kediyi 'da ameliyat etti. Ardından hayvanı sahibine teslim etti. Kedisine uygulandığını belirten Talay, kliniğe dava açtı...
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