Van'lı Çetin Talay bir süre önce kedisi 'Mini' ile Gaziantep'e taşındı. Burada alçı ve boyama işleri yaparak, geçimini sağladı. Geçen Mayıs ayında evinde oturduğu sırada kedisi beşinci kattan yere çakıldı. Veterinere götürülen kedinin iç kanaması durduruldu. Talay, daha sonra kedisini kentteki başka bir kliniğe götürdü. Buradaki veteriner ise kedinin omurilik kemiğinin hasar gördüğünü ve acil ameliyat olması gerektiğini belirtti. Ve kediyi Ankara'da ameliyat etti. Ardından hayvanı sahibine teslim etti. Kedisine yanlış tedavi uygulandığını belirten Talay, kliniğe dava açtı...
Taz'MİNİ't istiyor
Çetin Talay, 5. kattan düşen ‘Mini’ isimli Van kedisine yanlış tedavi uygulandığını söyledi. Maddi manevi tazminat istedi
Etiketler: Çetin Talay , yanlış tedavi , Ankara
- 22 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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