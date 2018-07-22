Sivas'da 4 yaşındaki Zeynep Çağlar, önceki akşam elini traktörün pervanesine kaptırdı. Durumu fark eden aile, acılar içinde kıvranan küçük kızı hastaneye kaldırdı. Ancak burada kopan parmağın yerine dikilebilmesi için uygun ekibin olmadığı anlaşıldı. Talihsiz çocuk Kayseri'ye yollandı. Burada da mikro cerrahi operasyonu yapacak uygun ekip arandı. Antalya'nın Kumluca İlçesi'nde özel bir hastanede mikro cerrahi uzmanı ve ekibinin uygun olduğu anlaşıldı. Devreye giren Sağlık Bakanlığı Kayseri'ye ambulans uçak kaldırdı. Gece uçağa alınan Zeynep, Antalya'ya ayak bastı. Buradan da 112 helikopteriyle özel hastaneye getirilen yavru, ameliyata alındı. 6 saat süren operasyon ile sağ el parmakları yerine dikildi. Baba Çağlar, "Allah devletimize zeval vermesin, çocuğum için hem uçak hem helikopter kaldırdı" diye konuştu.
Parmak operasyonu
Etiketler: Kayseri , Sivas , Sağlık Bakanlığı , Antalya , Parmak
- 22 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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