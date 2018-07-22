Hayatı sırtladı!

Şanlıurfa'da dün sabaha karşı özel bir engelli huzurevinde yangın çıktı. Giriş katındaki elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle binanın içerisini dumanlar kapladı. 17 görme, bedensel ve zihinsel engelli vatandaş içeride mahsur kaldı. Bu sırada fabrika yangınına müdahale eden bazı ekipler bölgeye yollandı. İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, huzurevine gönderilen itfaiye ekiplerine destek olmaları için polisleri görevlendirdi. Kısa sürede bölgeye, itfaiye ve ambulanslarla birlikte onlarca polis ekibi de gitti.







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İtfaiye ekipleri yangını söndürürken polisler ise içeride kalanları kurtarmak için adeta seferber oldu. Bazı polisler engellileri sırtlayarak binadan çıkarıp ambulanslara taşırken bazıları ise sağlık ekiplerine sedye taşımada yardım etti. Ekipler tarafından kurtarılan ve dumandan etkilendikleri öğrenilen engelliler hastanelere götürüldü. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu da engelli huzurevine giderek bilgi aldı. Hastanede tedavi altına alınan engellilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



