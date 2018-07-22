Kadın cinayetlerine bir yenisi eklendi. Acı haber bu kez İstanbul Üsküdar'dan geldi. Sabri Barça (52) ve dini nikahlı eşi Güneş Karaçuban (32) 2 çocuklarıyla birlikte 3 katlı binanın bodrum katında yaşıyordu. İddiaya göre Sabri Barça dün ablasını arayarak karısını öldürdüğünü söyledi. Yakınları eve gittiklerinde talihsiz kadının cansız bedeni ile karşılaştı. Karaçuban'ın cesedi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cenazenin evden çıkartılması sırasında kadının ailesi sinir krizi geçirdi. Kadını boğarak öldürdüğü belirtilen Barça ortadan kayboldu. Polis ekipleri katil zanlısı yakalamak için çalışma başlattı. Güneş Karaçuban ve Sabri Barça'nın 10 yıldır birlikte yaşadığı öğrenildi. Korkunç olayda çiftin 8 ve 9 yaşındaki 2 erkek çocuğu annelerinin başında beklerken bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER
Güneş Karaçuban'ın ölüm haberini alan yakınları eve akın etti. Bazıları sinir krizi geçirdi. Kadınlar birbirlerini teselli etti.
FURKAN KARA
SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER
Güneş Karaçuban'ın ölüm haberini alan yakınları eve akın etti. Bazıları sinir krizi geçirdi. Kadınlar birbirlerini teselli etti.
FURKAN KARA
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