26 yıl sonra defnedildiler

Bosna Hersek'in kuzeyindeki Prijedor şehrinde, Bosna Savaşı (1992-1995) sırasında katledilen ve cenazelerine geçen yıl toplu mezarlarda ulaşılan Boşnak kurbanlar için tören düzenlendi. Cenaze töreninde ilk olarak 3 Boşnak arasında en genç kurban olan 26 yaşındayken öldürülen Fikret Crljenkovic toprağa verildi. Crljenkovic'un ailesi, "suçlular hala serbest" dedi.