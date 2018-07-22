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26 yıl sonra defnedildiler

26 yıl sonra defnedildiler
Bosna Hersek'in kuzeyindeki Prijedor şehrinde, Bosna Savaşı (1992-1995) sırasında katledilen ve cenazelerine geçen yıl toplu mezarlarda ulaşılan Boşnak kurbanlar için tören düzenlendi. Cenaze töreninde ilk olarak 3 Boşnak arasında en genç kurban olan 26 yaşındayken öldürülen Fikret Crljenkovic toprağa verildi. Crljenkovic'un ailesi, "suçlular hala serbest" dedi.
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