Talihli Loto

Zengin olma hayali kuranlar, çareyi talih kuşunda aradı. "Çıkmaz" demeyip şansını deneyen bir kişi, Süper Loto'da şeytanın bacağını kırdı. 27 milyon 95 bin liralık büyük ikramiyeyi kazanan talihli, herkesi meraklandırdı. Türkiye'nin gözü kulağı her Perşembe akşamı çekilişi yapılan Süper Loto'daydı. Çünkü 9 haftadır devreden büyük ikramiye 27 milyona ulaşmıştı. Önceki gün gerçekleşen çekilişte şanslı numaralar 19, 20, 27, 31, 37 ve 53 olarak açıklandı. 6 bilerek 27 milyon 95 bin 109 liralık rekor ikramiyeyi kazanan talihli, Eskişehir'in Sivrihisar İlçesi'nden çıktı. İkramiyenin, Sivrihisar İlçesi Kurşunlu Mahallesi'ndeki 260-311 numaralı bayiden oynandığı anlaşıldı. Bayi sahibi Taner Çakır, talihlinin ilçede merak konusu olduğunu açıkladı. Taner Çakır, geçen yıl da bayilerinden oynanan Şans Topu kuponuna 320 bin TL ikramiye isabet ettiğini belirterek, "İkramiye yüksek olunca, bizde çok merak ediyoruz. Mutlaka çevremizden tanıdığımız bir kişiye isabet etmiştir. Acaba bu talihli ortaya çıkacak mı merak ediyoruz" açıklamasını yaptı. Şanslı kuponun oynandığı bayi, vatandaşların akınına uğradı. Herkes, "Milyoner kim?" sorusunun yanıtını aradı. İkramiyenin kime çıktığını merak eden vatandaşlar, talihliden ilçeye yatırım yapmasını beklediklerini açıkladı.
NELER ALINIR
27 milyon 95 bin liralık rekor ikramiye, hayalleri süsledi. Bu parayla alınabileceklerden bazıları şöyleydi:
55 SÜPER LÜKS OTOMOBİL
21 BİN 974 TAM ALTIN
54 LÜKS DAİRE
27 YAT
87 BİN 686 ÇEYREK ALTIN
NELER ALINIR
27 milyon 95 bin liralık rekor ikramiye, hayalleri süsledi. Bu parayla alınabileceklerden bazıları şöyleydi:
55 SÜPER LÜKS OTOMOBİL
21 BİN 974 TAM ALTIN
54 LÜKS DAİRE
27 YAT
87 BİN 686 ÇEYREK ALTIN
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