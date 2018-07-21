Kirli hava diyabet yapıyor

Toplumda şeker hastalığı olarak bilinen diyabet, büyük bir hızla yayılıyor. Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin yaptığı araştırma tehlikeyi gözler önüne seriyor. Buna göre hava kirliliği, diyabete yakalanma riskini artırıyor.
Medicana Beylikdüzü Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Fevzi Balkan, hava kirliliğinin obezite ve diyabeteye neden olduğunu vurguluyor. "Kirli havaya bağlı olarak insülin direnci, kalp problemleri, metabolik bozukluklar gelişir. Bunların hepsi diyabet riskini artırır. Kilo kontrolü çok önemli diyabeti engellemek için. Türkiye'de maalesef her 3 kişiden birinde obezite görülmekte" diyor.
Medicana Beylikdüzü Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Fevzi Balkan, hava kirliliğinin obezite ve diyabeteye neden olduğunu vurguluyor. "Kirli havaya bağlı olarak insülin direnci, kalp problemleri, metabolik bozukluklar gelişir. Bunların hepsi diyabet riskini artırır. Kilo kontrolü çok önemli diyabeti engellemek için. Türkiye'de maalesef her 3 kişiden birinde obezite görülmekte" diyor.
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