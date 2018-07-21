Geçmeyen öksürüğü hafife almayın

nefes darlığı,hırırtılı solunum veTüm bunlar, astımın belirtilerini oluşturuyor. Kronik bir havayolu sorunu olan astım,görülebiliyor. Neden olduğu ataklar ile hayatı tehdit eden, yaşam kalitesini düşüren astım, kimi zamanastımla ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor.