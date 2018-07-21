Ani nefes darlığı, boğulma hissi, hırırtılı solunum ve geçmeyen öksürük... Tüm bunlar, astımın belirtilerini oluşturuyor. Kronik bir havayolu sorunu olan astım, 7'den 70'e her yaşta görülebiliyor. Neden olduğu ataklar ile hayatı tehdit eden, yaşam kalitesini düşüren astım, kimi zaman sinsice ilerliyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nesrin Öcal, astımla ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor.
Geçmeyen öksürüğü hafife almayın
Kronik bir solunum yolu hastalığı olan astım, hışırtılı nefes ve öksürükle belirti veriyor. Bazen sinsice ilerliyor. Hastaların tedavilerini aksatmaması gerekiyor
Ani nefes darlığı, boğulma hissi, hırırtılı solunum ve geçmeyen öksürük... Tüm bunlar, astımın belirtilerini oluşturuyor. Kronik bir havayolu sorunu olan astım, 7'den 70'e her yaşta görülebiliyor. Neden olduğu ataklar ile hayatı tehdit eden, yaşam kalitesini düşüren astım, kimi zaman sinsice ilerliyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nesrin Öcal, astımla ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor.
- 21 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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