Yol Durumu
  1. Kirli hava diyabet yapıyor
  2. Ailemden utanıyorum!

Geçmeyen öksürüğü hafife almayın

bir solunum yolu hastalığı olan , hışırtılı nefes ve öksürükle belirti veriyor. Bazen sinsice ilerliyor. Hastaların tedavilerini aksatmaması gerekiyor



Ani nefes darlığı, boğulma hissi, hırırtılı solunum ve geçmeyen öksürük... Tüm bunlar, astımın belirtilerini oluşturuyor. Kronik bir havayolu sorunu olan astım, 7'den 70'e her yaşta görülebiliyor. Neden olduğu ataklar ile hayatı tehdit eden, yaşam kalitesini düşüren astım, kimi zaman sinsice ilerliyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nesrin Öcal, astımla ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor.
Etiketler: , ,
  • 21 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR