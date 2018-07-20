Tek kollu canavar!

Antalya'nın Alanya'nın en işlek caddelerinden Keykubat Bulvarı D-400 karayolu üzerinde bir motosiklet sürücüsünün ilerleyişi 'pes' dedirtti. Motosikletiyle seyreden kimliği belirsiz sürücünün sağ koluyla motosikleti kontrol etmeye çalışırken, sol koluyla tutup kucakladığı küçük yaştaki bir çocuğu taşıdığı görüldü. Ne kendisi ne de çocuğun başında kask bulunmayan sürücünün tehlikeli ilerleyişi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.