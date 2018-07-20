Canavar koca!

Kadın cinayetlerine bir yenisi eklendi. Acı haber bu kez Gaziantep'te meydana geldi. Aysel Kurt (23) önceki gün babası Vakkas Kurt'u arayarak 4 yıl önce dini nikahla evlendiği İsa Ç.'nin (32) kendisini dövdüğünü söyleyerek yardım istedi. Baba, dün eve giderek damadına uyarıda bulundu. Kızına ise isterse dönebileceğini söyledi. Genç kadın tekrar şiddet görmesi halinde polise gidip şikayetçi olacağını belirtti.
ARDI ARDINA VURDU
Vakkas Kurt'un evden ayrılmasının ardından iddiaya göre çift arasında yeniden tartışma çıktı. Öfkeli koca, 2'nci çocuğuna hamile olan karısını öldüresiye dövdü. Kurt, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Kadın ve karnındaki bebeği, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, İsa Ç.'yi gözaltına aldı.
ÇOCUĞUNU BIRAKMADI
Vakkas Kurt, "Annesiyle evlerine gittik, sürekli tartıştıkları için iyi geçinmelerini söyledik. Kocası bize 'istemiyorum' dedi, kızım ise çocuğunu bırakmak istemediğini söyledi. Bir tane çocukları var ve hamileydi. Kızım bana bir şey olursa darp ettiği için bunları dava edeceğini söyledi. Bize sabah kızımızın öldüğü haberi gelince şok geçirdim" diye konuştu.
Henüz 23 yaşında olan Aysel Kurt ile karnındaki bebeği yaşamını yitirdi.
İsa. Ç. gözaltına alındı.
ARDI ARDINA VURDU
Vakkas Kurt'un evden ayrılmasının ardından iddiaya göre çift arasında yeniden tartışma çıktı. Öfkeli koca, 2'nci çocuğuna hamile olan karısını öldüresiye dövdü. Kurt, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Kadın ve karnındaki bebeği, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, İsa Ç.'yi gözaltına aldı.
ÇOCUĞUNU BIRAKMADI
Vakkas Kurt, "Annesiyle evlerine gittik, sürekli tartıştıkları için iyi geçinmelerini söyledik. Kocası bize 'istemiyorum' dedi, kızım ise çocuğunu bırakmak istemediğini söyledi. Bir tane çocukları var ve hamileydi. Kızım bana bir şey olursa darp ettiği için bunları dava edeceğini söyledi. Bize sabah kızımızın öldüğü haberi gelince şok geçirdim" diye konuştu.
Henüz 23 yaşında olan Aysel Kurt ile karnındaki bebeği yaşamını yitirdi.
İsa. Ç. gözaltına alındı.
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