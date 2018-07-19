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Süper koruma

lardan , geçen yıl ’da korumasız tekneye binerken objektiflere takılmıştı. Bu yıl ise Çiller’in artan korumaları dikkat çekti...

Süper koruma
Eski Başbakanlardan Tansu Çiller, her yıl olduğu gibi tatil rotasını Bodrum'a çevirdi. Türkbükü açıklarında demirli bulunan teknesine gitmek için kara yolu ile sahile gelen Çiller, kendisini görüntüleyen gazetecilere selam vermeyi de ihmal etmedi. Çiller'in herzamanki kibar tavrı, gazetecileri de mutlu etti. Bu kez dikkat çeken Çiller'in koruma sayısıydı. Daha önce birkaç koruma ile dolaşan Çiller'in şimdi sayısını arttırdığı görüldü.




2018 - Deniz yolu ile teknesine gitmek için botuna binen , "Kolay gelsin arkadaşlar, teşekkür ederim" diyerek oradan ayrıldı.


DOĞAN SAVAŞ
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  • 19 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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