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Ölüm ilanını yaşarken yazmış

Ölüm ilanını yaşarken yazmış
Yazar 'nun 64 yıllık eşi hayatını kaybetti. Halim Ağaoğlu vefatından önce kendi ölüm ilanını hazırladı. Ağaoğlu, ilanına, "'da bir 'nda beni toprağa verecekler. 'Allah rahmet eylesin' diyeceklere şimdiden eyvallah" diye yazdı. Yazar Adalet Ağaoğlu'nun 64 yıllık eşi Halim Ağaoğlu hayatını kaybetti. 92 yaşındaki Halim Ağaoğlu, uzun yıllar devletin önemli kademelerinde mühendis olarak görev aldı.

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  • 19 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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