Yazar Adalet Ağaoğlu'nun 64 yıllık eşi Halim Ağaoğlu hayatını kaybetti. Halim Ağaoğlu vefatından önce kendi ölüm ilanını hazırladı. Ağaoğlu, ilanına, "Ankara'da bir Cebeci Asri Mezarlığı'nda beni toprağa verecekler. 'Allah rahmet eylesin' diyeceklere şimdiden eyvallah" diye yazdı. Yazar Adalet Ağaoğlu'nun 64 yıllık eşi Halim Ağaoğlu hayatını kaybetti. 92 yaşındaki Halim Ağaoğlu, uzun yıllar devletin önemli kademelerinde mühendis olarak görev aldı.
Ölüm ilanını yaşarken yazmış
Etiketler: Adalet Ağaoğlu , Halim Ağaoğlu , Cebeci Asri Mezarlığı , Ankara
- 19 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.