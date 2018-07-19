Kokusunda aşk var

mevsimde yenilebilir olması nedeniyle en değerli gıdalardan olanafrodizyak etkisiyle de dikkat çekiyor. Bağışıklığı güçlendiriyor, cinsel sıkıntısı olanlara güç veriyor.tarçının faydaları şöyle sıralanıyor:Kilo vermeye yardımcı olur.Kanserden korur.Bal ile karıştırılıp yendiğinde öksürüğe, gribe ve sinüzite iyi gelir.Bağışıklığı güçlendirir, ömrü uzatır. Yaşlanmayı geciktirir.