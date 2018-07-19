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Kokusunda aşk var

Tarçın, aşk hayatını renklendiriyor. Cinsel gücü artırıyor. Kanserden koruyor

Kokusunda aşk var
Her mevsimde yenilebilir olması nedeniyle en değerli gıdalardan olan tarçın, afrodizyak etkisiyle de dikkat çekiyor. Bağışıklığı güçlendiriyor, cinsel sıkıntısı olanlara güç veriyor. Cinsel gücü artıran tarçının faydaları şöyle sıralanıyor:
Kolesterolü düşürür.
Kilo vermeye yardımcı olur.
Kalp krizi riskini azaltır.
Kanserden korur.
Diş ağrısını dindirir.
Bal ile karıştırılıp yendiğinde öksürüğe, gribe ve sinüzite iyi gelir.
Kanı temizler. Sivilceleri ve siyah noktaları da geçirir.
Bağışıklığı güçlendirir, ömrü uzatır. Yaşlanmayı geciktirir.
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  • 19 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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