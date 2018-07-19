Kokusunda aşk var

Her mevsimde yenilebilir olması nedeniyle en değerli gıdalardan olan tarçın, afrodizyak etkisiyle de dikkat çekiyor. Bağışıklığı güçlendiriyor, cinsel sıkıntısı olanlara güç veriyor. Cinsel gücü artıran tarçının faydaları şöyle sıralanıyor:
Kolesterolü düşürür.
Kilo vermeye yardımcı olur.
Kalp krizi riskini azaltır.
Kanserden korur.
Diş ağrısını dindirir.
Bal ile karıştırılıp yendiğinde öksürüğe, gribe ve sinüzite iyi gelir.
Kanı temizler. Sivilceleri ve siyah noktaları da geçirir.
Bağışıklığı güçlendirir, ömrü uzatır. Yaşlanmayı geciktirir.
Kolesterolü düşürür.
Kilo vermeye yardımcı olur.
Kalp krizi riskini azaltır.
Kanserden korur.
Diş ağrısını dindirir.
Bal ile karıştırılıp yendiğinde öksürüğe, gribe ve sinüzite iyi gelir.
Kanı temizler. Sivilceleri ve siyah noktaları da geçirir.
Bağışıklığı güçlendirir, ömrü uzatır. Yaşlanmayı geciktirir.
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