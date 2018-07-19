Yol Durumu
  1. Tekne faciası: 19 ölü
  2. Dehşet varili

aramaya çıkmış

İş aramaya çıkmış
'da 22 yaşındaki Elif Özdemirkan, 1 hafta önce evden çıktı. Kendisinden bir daha da haber alınamadı. Ailesi kayıp başvurusu yaptı. , dün 'da polise gitti. Sakarya'ya giden Fatma ve Ertuğrul Özdemirkan çifti, kızlarını alarak Bursa'ya döndü. aramak için kendi isteğiyle evden çıktığını, kaybolma veya kaçırılma olayının olmadığını belirten genç kız, "Kendi isteğimle iş bulmak için evden gittim. Sonra Sakarya'da polise de kendim başvurdum. Onlar da aileme haber verdi ve geri döndüm" dedi.
Etiketler: , , ,
  • 19 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ