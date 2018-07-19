Bursa'da 22 yaşındaki Elif Özdemirkan, 1 hafta önce evden çıktı. Kendisinden bir daha da haber alınamadı. Ailesi kayıp başvurusu yaptı. Genç kız, dün Sakarya'da polise gitti. Sakarya'ya giden Fatma ve Ertuğrul Özdemirkan çifti, kızlarını alarak Bursa'ya döndü. İş aramak için kendi isteğiyle evden çıktığını, kaybolma veya kaçırılma olayının olmadığını belirten genç kız, "Kendi isteğimle iş bulmak için evden gittim. Sonra Sakarya'da polise de kendim başvurdum. Onlar da aileme haber verdi ve geri döndüm" dedi.
İş aramaya çıkmış
- 19 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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