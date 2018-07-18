Şifa deposu avokadonun faydaları saymakla bitmiyor. Enerji değeri yüksek bir meyve olan avokado, gözleri koruyor. Nefesi tazeliyor. Akciğerleri güçlendiriyor. Kansere yakalanma riskini azaltıyor. Kalbe de güç ve dinçlik veriyor. Tansiyonu dengeliyor.
Kalbin şifası avokado
- 18 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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