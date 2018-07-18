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Kalbin şifası avokado

Kalbin şifası avokado
Şifa deposu avokadonun faydaları saymakla bitmiyor. değeri yüksek bir meyve olan avokado, gözleri koruyor. Nefesi tazeliyor. Akciğerleri güçlendiriyor. Kansere yakalanma riskini azaltıyor. Kalbe de güç ve dinçlik veriyor. Tansiyonu dengeliyor.
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  • 18 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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