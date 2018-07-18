Elif’i aramayın

BURSA'DA 20 yaşındaki Elif Özdemirkan bu sene Uludağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümünü tamamladı. Okullar başlamadan ve kadrolar dolmadan önce de iş bulmak için 12 Temmuz'da evden ayrıldı. Ancak bir daha kendisinden haber alınamadı. Anne Anne Fatma ve baba Ertuğrul Özdemirkan, telaşa kapıldı. Polisi aradı. Kızları Elif Özdemirkan'ın üniversiteden tanıdığı bir kız arkadaşı tarafından kandırılmış olabileceğinden şüphelendiklerini ifade eden Fatma Özdemirkan, "Bir arkadaşı vardı üniversiteden, onu aradık ona sorduk. Arkadaşı küçük kızıma 'Elif'i merak etmeyin, o iyi ama gitti' diye mesaj atmış. Biz arkadaşının kızımızın aklını çeldiğini ve kızımın kaçırıldığını düşünüyoruz. Arkadaşı kızımın nerede olduğunu biliyor ama bize söylemiyor. Polise ayrı bize ayrı şeyler söylüyor. Kızımın can güvenliğinden endişe ediyorum. Benim kızım birine kaçacak bir kız değildi. Kaçırıldı" dedi.
İş bulmak için evden çıkan genç kızdan altı gündür haber alınamıyor.
"KIZIMIZI ARKADAŞI KANDIRDI"
İş bulmak için evden çıkan genç kızdan altı gündür haber alınamıyor.
"KIZIMIZI ARKADAŞI KANDIRDI"
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