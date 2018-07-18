Dr. Rockstar

Okan Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Dr. Tayfun Hancılar, müziğe olan tutkusundan vaz geçmedi. Onkolog Hancılar, 30 yılı aşkın süredir hastalarını tedavi ederken akşamları da sahne aldı. Hastalar korosu kuran Hancılar, "İnşallah Ekim ayı gibi birlikte sahne alcağız. Kim bilir belki bir single da böyle çıkar" dedi. Hancılar, müziğin, kanseri tedavi etmediğini, tedavisini kolaylaştırdığını söyledi.

SELAHATTİN ERTAŞ