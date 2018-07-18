Yol Durumu
  1. Bezos'un serveti 150 milyar dolar
  2. 'ÇET'refilli

Dr. Rockstar

Dr. Rockstar

Okan Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Dr. Tayfun Hancılar, müziğe olan tutkusundan vaz geçmedi. Onkolog Hancılar, 30 yılı aşkın süredir hastalarını tedavi ederken akşamları da sahne aldı. Hastalar korosu kuran Hancılar, "İnşallah Ekim ayı gibi birlikte sahne alcağız. Kim bilir belki bir single da böyle çıkar" dedi. Hancılar, müziğin, kanseri tedavi etmediğini, tedavisini kolaylaştırdığını söyledi.

SELAHATTİN ERTAŞ

Etiketler:
  • 18 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR