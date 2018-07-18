'Ah'lexandra!

Amerika'nın Florida eyaletinde yaşayan Türk asıllı John Sabuncu'nun model kızı Alexandra Sabuncu, (23), geçtiğimiz günlerde tatil için İstanbul'a geldi. Genç model, arkadaşları ile Taksim'de önceki gün bir araya geldi. Alexandra, burada bir süre eğlendikten sonra 2 arkadaşıyla birlikte onların Etiler'deki evine geçti. Burada yemek yiyen gençler, daha sonra içki içti. Sabuncu, bir süre sonra camın kenarına gitti ve alkolün etkisiyle dengesini kaybetti. Genç model, 5. kattan aşağı düşerken, arkadaşları bir süre durumu fark etmedi. Daha sonra açık pencereyi fark eden gençler, Sabuncu'nun aşağıda kanlar içinde yattığını görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sabuncu, ambulansla hastaneye sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Sabuncu'nun hayati tehlikesinin sürdüğü kaydedildi. Soruşturmayı derinleştiren polis, Sabuncu'nun alkol ile birlikte uyuşturucu almış olabileceği ihtimalini değerlendirdi. Sabuncu'nun uyuşturucu kullanıp kullanmadığı Adli Tıp'a gönderilen kan örneğiyle belirlenecek.
Yunus Emre KAVAK
Yunus Emre KAVAK
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