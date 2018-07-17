O 'beach'im tatil

Terörle mücadelede elde edilen başarılar neticesinde Doğu ve Güneydoğu'da huzur sağlandı. Tunceli'de Akdeniz ve Ege sahillerini aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Deniz seviyesinden yaklaşık 900 metre yükseklikte bulunan ve Tunceli'de kar sularıyla beslenen Munzur ve Pülümür Çayı, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Munzur ve Pülümür kıyılarındaki plajlarda adeta adım atacak yer kalmadı. Hava sıcaklıklarının zaman zaman 40 dereceyi aştığı plajlar, lahmacun ve ayranın 75 liraya satıldığı Türkbükü'nü aratmadı. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen turistler, Tunceli'nin buz gibi sularına dalarak güneşin tadını çıkardı. Turistlerin özellikle Almanya, Avusturya, Hollanda ve Fransa'dan geldikleri açıklandı. Hollanda'dan kızıyla beraber Tunceli'ye tatile gelen Fadime Aygün, "Geçmişte Ege sahillerini tercih ediyorduk. Ama son yıllarda artık huzur ortamı ile birlikte Tunceli sahillerini tercih ediyoruz. Burada her şey çok güzel, inanılmaz güzel bir doğa var. Herkesin buraları görmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Pülümür ve Munzur plajları, sosyetiklerin tatil adresi Türkbükü'nü aratmadı. Ancak fiyat farkı göze çarptı. Türkbükü'nde 75 liraya satılan lahmacun ve ayran, Tunceli'de sadece 3 liraydı.
Ercan TOPAÇ
Pülümür ve Munzur plajları, sosyetiklerin tatil adresi Türkbükü'nü aratmadı. Ancak fiyat farkı göze çarptı. Türkbükü'nde 75 liraya satılan lahmacun ve ayran, Tunceli'de sadece 3 liraydı.
Ercan TOPAÇ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.