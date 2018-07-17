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İkiz asker

İkiz asker
Niğdeli İsa ve Eyüp Özbek, 98/2 tertip olarak Aydın Jandarma Eğitim Alayı'nda acemi eğitimlerini tamamladı. Birlikte asker olan ikiz kardeşler, usta birliği olan İznik Jandarma Komutanlığı'na gönderildi. İkizler, askerliklerini usta birliğinde de beraber bitirip teskere alacak.
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