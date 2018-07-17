Niğdeli ikiz kardeşler İsa ve Eyüp Özbek, 98/2 tertip olarak Aydın Jandarma Eğitim Alayı'nda acemi eğitimlerini tamamladı. Birlikte asker olan ikiz kardeşler, usta birliği olan İznik Jandarma Komutanlığı'na gönderildi. İkizler, askerliklerini usta birliğinde de beraber bitirip teskere alacak.
İkiz asker
Etiketler: ikiz kardeşler
- 17 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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