Doktor bu ne!

Emrullah Turanlı, ünlü doktor Osman Müftüoğlu ile geçtiğimiz aylarda bir arkadaş ortamında tanıştı. Fazla kilolarından rahatsız olan Turanlı, Müftüoğlu'nun muayenehanesine gitti. Osman Müftüoğlu iddiaya göre, muayene sırasında Turanlı'ın projelerinden haberdar olduğunu, iş yapmak istediğini söyledi. İddiaya göre Müftüoğlu bir firmasının olduğunu ve gayrimenkuller sattığını söyledi. İkili konuşma sonrası iş yapmaya karar verdi ve aralarında sözleşme imzaladı. Müftüoğlu, Turanlı'dan önce 270 bin Euro ve ardından yaklaşık 125 bin Dolar avans aldı. Yaklaşık 1 yıl süre boyunca Müftüoğlu, parayı aldı fakat konut satışı yapamadı. Turanlı, Müftüoğlu'nun gayrimenkul ve konutlar ile ilgili herhangi bir firmasının olmadığını öğrendi. Bunun üzerine savcılığa başvuran Turanlı, kendisini aldatıp dolandırdığını iddia ederek Müftüoğlu'ndan şikayetçi oldu. Savcılık da soruşturma başlattı.
Dr. Osman Müftüoğlu
DİLEK YAMAN
Dr. Osman Müftüoğlu
DİLEK YAMAN
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