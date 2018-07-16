Yine 'Umut' oldu

Türkiye, Gülsüm Kabadayı'yı güzel yüreğiyle tanıdı. Antalya Korkuteli'nde yaşayan Kabadayı, trafik kazası geçirdikten sonra yatağa bağımlı kalan ve kimliği öğrenilemeyen gence sahip çıktı. Umut ismini verdiği o çocuğa tam 10 yıl boyunca bebekler gibi baktı. Ancak talihsiz genç, 7 ay önce hayata gözlerini kapadı. Umut'un hayatına dokunup ona kendi evladı gibi sahip çıkan Gülsüm anne, son yaptığı ile herkesi duygulandırdı. Kabadayı, Umut'un hasta yatağı, terapi yatağı, terapi silindirleri ve bazı elektronik cihazlarını Korkuteli Son Umut Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Tedavi Merkezi'ne bağışladı. "10 yıl boyunca bir tane yatak yarası bile olmadı. Bu cihazlar sayesinde Umut'uma 10 yıl çok güzel baktım. O artık yok ama cihazları engelli çocuklara 'umut' olacak" açıklamasını yaptı.