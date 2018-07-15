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Zenginler ’da

Zenginler Antalya’da
Rus milyarder Aleksey Shapovalov'un model eşi Ksenia Tsaritsina ile ünlü işadamı Alexander Lebedev'in eşi , tatil için 'yı tercih etti. Tsaritsina, sosyal medya hesabından 'ye övgüler yağdırırken, her fırsatta 'i tercih ettiğini söyledi. Tsaritsina, "Antalya benim için çok özel" dedi. Rus stil ikonu Elena Perminova da Antalya'nın gönüllü elçilerinden. Mükemmel fiziğiyle dikkat çeken Perminova da, Antalya tutkunu.


Aleksey Shapovalov, 4 gündür Antalya'da tatildeydi.




Alexander Lebedev de, önümüzdeki günlerde Antalya'da olacak
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