Çürük diş böbrek düşmanı

Ağız ve diş sağlığı, toplumda önemsenmeyen rahatsızlıkların başında geliyor. Yapılan araştırmalar, insanların yüzde 60'ının ağzında çürük diş, yüzde 80'inde ise eksik diş olduğunu gösteriyor. Çürük dişler, bütün vücudun sistemini bozuyor. Yarattığı enfeksiyon nedeniyle başta kalp ve böbrek olmak üzere pek çok hastalığa davetiye çıkarıyor. Diş Hekimi Zafer Kazak, "Bir yerde bir iltihap oluşunca vücut savunma düzenini ağırlıklı olarak o bölgeye verecektir. Öte yandan çapraz enfeksiyonlar söz konusudur. Örneğin bir diş çürüğünün meydana getirdiği bir bakteri gidip böbreğe yerleşip böbrekte kötü oluşumlara yol açabilir.
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Ya da kalbe yerleşip miyokard enfeksiyonlarına yol açabilir. Bunlar çok kanıtlanmış enfeksiyonlar değildir ancak kalp krizi geçiren ya da böbrek enfeksiyonu geçiren hastalarda yapılan incelemelerde ağız içinde bir fokal enfeksiyon odağı yani apse tespit edilmiştir. Yüzde 100 bağlantılı olmasa da ağızdaki enfeksiyon başka bir hastalığa neden olabilir" diyor. Ağız ve diş sağlığına önem verilmesi gerektiğini belirten Dt. Kazak, şöyle devam ediyor: "Türkiye'de insanların yaklaşık yüzde 60'ının ağzında çürük var. İnsanların yüzde 80'inin de ağzında eksik diş var. Ağız ve diş sağlığı geri plana atılıyor. Diş bakımı eğitimle doğru orantılıdır. Çürüksüz nesillere sahip olmayı umuyoruz."
HEMEN DOKTORA!
Ya da kalbe yerleşip miyokard enfeksiyonlarına yol açabilir. Bunlar çok kanıtlanmış enfeksiyonlar değildir ancak kalp krizi geçiren ya da böbrek enfeksiyonu geçiren hastalarda yapılan incelemelerde ağız içinde bir fokal enfeksiyon odağı yani apse tespit edilmiştir. Yüzde 100 bağlantılı olmasa da ağızdaki enfeksiyon başka bir hastalığa neden olabilir" diyor. Ağız ve diş sağlığına önem verilmesi gerektiğini belirten Dt. Kazak, şöyle devam ediyor: "Türkiye'de insanların yaklaşık yüzde 60'ının ağzında çürük var. İnsanların yüzde 80'inin de ağzında eksik diş var. Ağız ve diş sağlığı geri plana atılıyor. Diş bakımı eğitimle doğru orantılıdır. Çürüksüz nesillere sahip olmayı umuyoruz."
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