Temmuz ayıyla birlikte sıcaklıklar kendisini iyice hissettirmeye başladı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden bu sıcaklıklar, en çok tansiyon, kalp ve şeker gibi kronik hastalıkları bulunanları zorladı. İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Eğitim ve Bilim Komisyonu Üyesi Uzm. Dr. Handan Karahan Saper, özellikle kalp ve tansiyon hastalarını uyardı. Günün 10.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamalarını, çıkmaları halinde ise mutlaka gözlük ve şapka kullanmalarını, açık renkli, pamuklu kumaştan üretilmiş kıyafetler giyinmeleri gerektiğini vurguladı. Bu hastaların su tüketimine de dikkat çeken Saper, "Çay, kahve, gazlı içecekler vücut ısısını artırarak su kaybına neden olabileceği için yerine su, ayran, meyve suyu içsinler" açıklamasını yaptı. Bu dönemde vücuttan su tüketimini artıran Peynir, zeytin gibi tuz oranı yüksek besinlerinde tüketilmemesi gerektiğini açıkladı.
Sıcaklar tansiyonu zıplatmasın
Sıcak hava, en çok tansiyon hastalarını zorluyor. Uzmanlar ‘Bol su içmek şart’ diyor...
Etiketler: tansiyon
- 14 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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