Şeker hastalığı ayakları vurur

Diyabet, hem hayatı olumsuz etkiliyor hem ayaklarda sinir harabiyetine neden oluyor. Bu durum özellikle yaz aylarında daha da çekilmez oluyor. Diyabetlilerin terlik ve açık ayakkabı giymeleri zorlaşıyor. Liv Hospital Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serpil Salman, diyabetlilerin ayak sağlığını korumaları için şu önerilerde bulunuyor:



Ayakkabı seçimine dikkat: Yazın ayakkabı seçimi doğru olmalı, yumuşak, deri ayakkabı tercih edilmelidir. Parmak arası terlikler bu bölgeyi tahriş edebilir, yaraya neden olabilir.



Ilık suyla yıkayın: Her gece yatmadan önce ayağınızı ılık suyla yıkamalı ve parmak araları dahil olmak üzere iyice kurulamalı, ayak tabanlarınızı yaralanma, nasır oluşumu bakımından gözden geçirmelisiniz.