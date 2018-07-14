Canım annem

Kalpleri ısıtan olayın adresi Antalya Muratpaşa'ydı. Candar ailesinin tek çocuğu Erdem, henüz 17 yaşındayken babası rahatsızlandı. KOAH ve kalp hastalığı nedeniyle durumu ağırlaştı. Ailesine bakmak için okulu bırakan ardından işe giren Erdem, evin tüm yükünü omuzladı. Kısa süre sonra babası hayata gözlerini kapadı. O da annesiyle bir başına kaldı. 54 yaşındaki Belgin Birgül ise 1,5 yıl önce sol şah damarındaki tıkanma nedeniyle felç kaldı. Konuşma becerisini de kaybedince hayatı karardı. Ancak Erdem Candar, annesini hiç yalnız bırakmadı.
DOKTORLAR 'UMUT YOK' DEDİ
Doktorların 'Umut yok' sözüne de aldırmadı. İnternetten araştırma yaptı. Annesini tedavi edebilecek Profesör Doktor Yusuf Kalko'ya ulaştı. Ancak tedavinin masrafı 40 bin liraydı. İşsiz olan Candar, parayı toparlayamadı. Annesinin eski sağlığına kavuşması için yardım çağrısı yaptı. "Annem benim yoldaşım, rehberim. Onun için çok mücadele ettim. Bütün devlet insanlarına, halkımızı yardım kampanyasına davet ettim. İnşallah üstesinden geliriz" ifadesini kullandı.
DOKTORLAR 'UMUT YOK' DEDİ
Doktorların 'Umut yok' sözüne de aldırmadı. İnternetten araştırma yaptı. Annesini tedavi edebilecek Profesör Doktor Yusuf Kalko'ya ulaştı. Ancak tedavinin masrafı 40 bin liraydı. İşsiz olan Candar, parayı toparlayamadı. Annesinin eski sağlığına kavuşması için yardım çağrısı yaptı. "Annem benim yoldaşım, rehberim. Onun için çok mücadele ettim. Bütün devlet insanlarına, halkımızı yardım kampanyasına davet ettim. İnşallah üstesinden geliriz" ifadesini kullandı.
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