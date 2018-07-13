Yine ağlattı

Ağrı'daki Bezirhane köyünde Leyla Aydemir (4) Ramazan Bayramı'nın birinci günü sırra kadem bastı. 18 gün sonra da dere kenarında cesedine ulaşıldı. Acı haber Türkiye'yi ağlattı. Vahim olayın ardından Leyla'nın en son üzerinde bulunan elbiseleri dün bir tarlada ortaya çıktı. Kıyafetleri bulan vatandaş, hemen polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Leyla'nın ayakkabısı, kıyafeti ve çorapları incelemeye alındı. Olayı araştırmaları için görevlendirilen 3 savcının ise katilin bulmak için çalışmaları titiz bir şekilde sürdürdüğü açıklandı. Leyla'nın katiline yönelik bir gelişmenin olmadığını söyleyen acılı baba Nihat Aydemir, kızının katilinin en kısa sürede bulunacağına inandığını belirtti. Dün gece rüya gördüğünü dile getiren Aydemir, "Şu anda hiçbir gelişme yok. Bu katilin bulunması için devlet, polis ve jandarma çalışmalarını sürdürüyor. Kızımın katilinin en kısa sürede bulunacağına inanıyorum. Zaten bu gece rüya gördüm. Rüyamda büyük bir kalabalık vardı. Kızımın katili bulunmuştu ama yüzünü çıkaramıyordum. Kalabalık fazla olduğu için yetişemedim ve kızımın katilinin yüzünü göremedim. Önce Allah'a sonra devlete inanıyorum" ifadelerini kullandı.
LEYLA'NIN ELBİSELERİ BURADA BULUNDU
Leyla'nın elbiseleri cesedin bulunduğu alana 200 metre uzaklıkta bulundu.
LEYLA'NIN ELBİSELERİ BURADA BULUNDU
Leyla'nın elbiseleri cesedin bulunduğu alana 200 metre uzaklıkta bulundu.
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