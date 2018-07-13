İzmir Torbalı'da alkollü olarak kullandığı otomobiliyle aşırı hız sonucu çarptığı araçta bulunan Ayhan Özçelik (59), eşi Nilgün Özçelik (51) ve kızı Zeynep Özçelik'in (16) ölümüne neden olan 'Behzat Ç.'nin senaristi, yazar Emrah Serbes'in cezası belli oldu. Serbes, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan yargılandığı İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi. Serbes, 7 yıl 2 ay sonra hapisten çıkacak.
7 yıl sonra 'Serbes't kalacak
Etiketler: Emrah Serbes , İzmir , Ağır ceza mahkemesi
- 13 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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