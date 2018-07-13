Yol Durumu
  1. ‘Uber ulan uber’
  2. Evrim’den iz yok

7 yıl sonra 'Serbes't kalacak

7 yıl sonra Serbest kalacak
İzmir Torbalı'da alkollü olarak kullandığı otomobiliyle aşırı hız sonucu çarptığı araçta bulunan Ayhan Özçelik (59), eşi Nilgün Özçelik (51) ve kızı Zeynep Özçelik'in (16) ölümüne neden olan 'Behzat Ç.'nin senaristi, yazar 'in cezası belli oldu. Serbes, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan yargılandığı 8. 'ndeki davada 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi. Serbes, 7 yıl 2 ay sonra hapisten çıkacak.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR