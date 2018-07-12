Soma’da karar çıktı

Manisa'nın Soma İlçesi'nde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 5'i tutuklu, 51 sanığın yargılandığı Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada dün karar verildi. Mahkeme, aralarında Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'ın da bulunduğu tutuklu 5 sanık için 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar, 9 tutuksuz sanık için de 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezaları verdi. Şirketin patronu Alp Gürkan'ın da aralarında bulunduğu 37 sanık ise beraat etti. Kararın ardından ölen madencilerin aileleri ve yakınları yine tepki gösterdi. Bazıları gözyaşlarına boğuldu, bazı kişiler de sinir krizi geçirdi. Acılı aileler, kararın içlerine sinmediğini, 301 canın cezasının bu olmaması gerektiğini söyledi.
ALP GÜRKAN
CAN GÜRKAN
ALP GÜRKAN
CAN GÜRKAN
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