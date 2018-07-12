Klimanın, yarattığı serinletici ortam, hastalıklara davetiye çıkarttı. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, "Klimaların yoğun kullanımı ile burun kanamaları artıyor, burun kan damarlarını zedeler. Kuru sıcak hava burun içerisindeki koruyucu tabakanın zayıflamasına neden olarak, kanamaya eğilimi artırır. Kanama problemi olanlar, kan sulandırıcı ilaç kullanan kişiler ve tansiyon hastaları bu durumla daha sık karşılaşır" açıklamasını yaptı.
Klimalar burun kanatır
Etiketler: Klimaların , Klima , sağlık , burun kanaması
- 12 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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