Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi yakınlarında, geçtiğimiz Pazar tren faciası yaşandı. Korkunç olayda beş vagon raydan çıktı. Ağır yaralanan 24 kişi kurtarılamadı. 341 vatandaş tedavi altına alındı. Trende bulunan 11 yaşındaki Emir Doğrul ise dehşet anlarında soğukkanlı davrandı. Devrilen vagonun camını, imdat çekiciyle kırdı. Dışarı çıkmasını sağladığı onlarca kişinin hayatını kurtardı. Bu şekilde babası Bahattin Doğrul'un da kurtulmasını sağlayan kahraman çocuk, "Camı kırdım. Herkes dışarı çıktı. Bazılarından yardım istedim, babamı kurtardım ve 112, 155 ile dayımı arayıp, yardım istedim" dedi.
Facianın kahramanı
Etiketler: Tekirdağ , tren kazası
- 12 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.