Facianın kahramanı

Çorlu İlçesi yakınlarında, geçtiğimiz Pazar tren faciası yaşandı. Korkunç olayda beş vagon raydan çıktı. Ağır yaralanan 24 kişi kurtarılamadı. 341 vatandaş tedavi altına alındı. Trende bulunan 11 yaşındakiise dehşet anlarında soğukkanlı davrandı. Devrilen vagonun camını, imdat çekiciyle kırdı. Dışarı çıkmasını sağladığı onlarca kişinin hayatını kurtardı. Bu şekilde babası'un da kurtulmasını sağlayan kahraman çocuk, "" dedi.