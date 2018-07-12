Domates ye zayıfla

Yazın gelmesiyle birlikte, pazar tezgahları renkleniyor. Tezgahlarda renk renk meyveler, herkesi cezbediyor. Meyveler, hem tatlı ihtiyacını gideriyor, hem de kilo vermeye de yardımcı oluyor.
Hastane Derindere Beslenme ve Diyet Uzmanı Meltem Şeniz Toksoy zayıflatan meyveleri sıralıyor...
ARMUT: Lif zengini bir meyve olan armut, sindirim sistemini destekliyor.
Tokluk hissi veriyor. Zzayıflamaya yardımcı oluyor. Kolesterolü düşürür ve diyabet riskini azaltıyor.
MUZ: Potasyum zengini muz, kas kramp ve ağrılarının gideriyor.
Tokluk veriyor.
ELMA: Bir orta boy elma yaklaşık 50 kalori içeriyor. Kabızlık sorununa yardımcı oluyor. Bağışıklık sisteminizi güçlendiriyor.
Vücudun nemini artırıyor, su ihtiyacını karşılıyor ve daha uzun süreli tokluk sağlıyor.
KARPUZ: Yüzde 90'ı sudan oluşuyor.
Düşük kalorili tatlı olmasına rağmen vücutta yağ yakımına yardımcı oluyor.
Yaz mevsiminde yaygın olan karpuz, bu dönemdeki su ihtiyacını karşılama konusunda lezzetli bir alternatif oluşturuyor.
Hastane Derindere Beslenme ve Diyet Uzmanı Meltem Şeniz Toksoy zayıflatan meyveleri sıralıyor...
ARMUT: Lif zengini bir meyve olan armut, sindirim sistemini destekliyor.
Tokluk hissi veriyor. Zzayıflamaya yardımcı oluyor. Kolesterolü düşürür ve diyabet riskini azaltıyor.
MUZ: Potasyum zengini muz, kas kramp ve ağrılarının gideriyor.
Tokluk veriyor.
ELMA: Bir orta boy elma yaklaşık 50 kalori içeriyor. Kabızlık sorununa yardımcı oluyor. Bağışıklık sisteminizi güçlendiriyor.
Vücudun nemini artırıyor, su ihtiyacını karşılıyor ve daha uzun süreli tokluk sağlıyor.
KARPUZ: Yüzde 90'ı sudan oluşuyor.
Düşük kalorili tatlı olmasına rağmen vücutta yağ yakımına yardımcı oluyor.
Yaz mevsiminde yaygın olan karpuz, bu dönemdeki su ihtiyacını karşılama konusunda lezzetli bir alternatif oluşturuyor.
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