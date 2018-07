Diyabetlilere şeker gibi tavsiye!

70'İN

kuruluğu, susama hissi, sık idrara çıkma, sık acıkma ve yorguluk... Tüm bunlar, toplumda şeker hastalığı olarak bilinen diyabet in belirtilerini oluşturuyor. Dünyadagörülen bu hastalık, hayatı tehdit ediyor. 2 diyabetli yetişkinden 1'i hastalığının bilincinde olmuyor. Her 6 saniyede 1 kişi diyabet hastalığından hayatını kaybediyor. Diyabetle bir- likte yaşamayı öğrenmek ve önemli hususlara dikkat etmek bu nedenle hayati önem taşıyor., diyabetlilerin günlük yaşamda mutlaka dikkat etmeleri gereken kurallara değiniyor. Öncelikle tüketilen besinlerin önemine dikkat çekiyor. Şu bilgileri veriyor:Hastaların ilk olarak hastalıklarını benimsemesi gerekiyor. Beslenme programlarının da bu hastalığa uygun hazırlanması önem taşıyor. Kan şekerini hızlıca yükselten karbonhidrat içeriği zengin bal , şeker, reçel, pekmez, kurabiye, kek, çikolata gibi ürünlerden uzak durulması öneriliyor. Bunların yerine, kan şekerini yavaş yükselten kompleks karbonhidratları seçilmesi önem taşıyor. Beyaz ekmek yerine tahıllı veya esmer ekmek, pirinç pilavı yerine bulgur pilavı tercih edilmesi, günde 2-3 litre su tüketilmesi hastalığın şikayetlerini azaltıyor. Yeterli sıvı alamamak kan şekerinin yükselmesine, böbrek sorunlarına yol açabiliyor.Her gün ortalama 30-60 dakika yürüyüş yapmak, şeker hastalığına iyi geliyor. Prof. Dr. Deniz Gökalp , "Bununla birlikte ayak bakımına da dikkat edilmeli. Ayaklarınızı her gün ılık, sabunlu suyla yıkayıp kurulayın. Pamuklu çoraplar giyin. Çorabınız bacağınızı sıkmamalı, iz bırakmamalı. Ayaklarınızda nasır varsa mutlaka cildiye uzmanına gidin ve tedavi ettirin. Ayak tırnaklarınız düz olarak kesilmeli" diyor.Diyabet hastalarının düzenli olarak kan şekeri değerlerini kontrol etmesi gerekiyor. Prof. Dr.Gökalp " Açlık kan şekeri 70-100 mg/dl, tokluk kan şeker 80-140 mg/dl olmalı. Kalp hastalığı diyabetlilerdeki en sık can kaybı nedeni. Sigara, diyabetlilerde akciğer, inme, kalp krizi, sinir hasarı ve böbrek hastalığı riskini artırıyor. Sigarayı bırakma konusunda mutlaka uzmana başvurun. Bunların yanı sıra göz ve böbrek kontrolleri de aksatılmamalı" diyor.Prof. Dr. Deniz Gökalp Hipoglisemi yani şeker düşmesine karşı bilinçli olunması gerektiğini ifade ediyor. "Açlık hissi, titreme, terleme, çarpıntı, dudakta ve dilde karıncalanma gibi semptomların varsa kan şekerinizi ölçün. Kan şekeri < 70 mg/dl düşmesi hipoglisemi anlamına gelir. Bu durumda 4 kesme şeker veya 1 bardak meyve suyu için. 15 dakika sonra şekerinizi yeniden ölçün ve < 80 mg/dl ise tekrar şeker alın" uyarısında bulunuyor.