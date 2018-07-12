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Bel sının reçetesi: Yürüyüş

Bel ağrısının reçetesi: Yürüyüş
Bel ağrısı, günlük hayatta en sık karşılaşılan sorunlardan birini oluşturuyor. Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. herkesin yakındığı bu sağlık problemine değiniyor. Tekrarlayan bel larının önüne geçilmesi için kişinin fazla kilolarından kurtulması ve düzenli spor yapması gerektiğini söylüyor. Her insanın hayatının herhangi bir döneminde bu ağrıyı yaşadığına değinen Opr. Dr. Halil İbrahim Cebeci, şöyle devam ediyor: "Ağrı 3 aydan fazla sürerse bu ağrıya 'kronik bel ağrısı' denir. Ağrının önüne geçilmesi için kişinin fazla kilolarından kurtulması şart. Tekrarlayan atakları, uyluk ve bacakta ağrı, uyuşukluk, güçsüzlük, istemli idrar yapamama, seksüel fonksiyon bozukluğu gibi belirtilerin olmasıdurumunda doktora başvurması gerekmektedir."
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  • 12 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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