Bel ağrısı, günlük hayatta en sık karşılaşılan sorunlardan birini oluşturuyor. Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Halil İbrahim Cebeci herkesin yakındığı bu sağlık problemine değiniyor. Tekrarlayan bel ağrılarının önüne geçilmesi için kişinin fazla kilolarından kurtulması ve düzenli spor yapması gerektiğini söylüyor. Her insanın hayatının herhangi bir döneminde bu ağrıyı yaşadığına değinen Opr. Dr. Halil İbrahim Cebeci, şöyle devam ediyor: "Ağrı 3 aydan fazla sürerse bu ağrıya 'kronik bel ağrısı' denir. Ağrının önüne geçilmesi için kişinin fazla kilolarından kurtulması şart. Tekrarlayan bel ağrısı atakları, uyluk ve bacakta ağrı, uyuşukluk, güçsüzlük, istemli idrar yapamama, seksüel fonksiyon bozukluğu gibi belirtilerin olmasıdurumunda doktora başvurması gerekmektedir."
Bel ağrısının reçetesi: Yürüyüş
Etiketler: Halil İbrahim Cebeci , Ağrı , bel ağrısı
- 12 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.