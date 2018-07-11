Trafik aşkı öldürür

Büyük kentin sorunları da büyük oluyor! Stres, yoğun iş temposu, trafik derken çiftlerin birbirlerine ayırdıkları süre azalıyor. Bu da cinsel isteksizliği beraberinde getiriyor. Bu durum çiftleri boşanmaya kadar götürüyor. İstinye Üniversite Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşa Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Talat Yurdakul, çiftlerin cinsel hayatını renklendirecek önerilerde bulunuyor. Şu bilgileri paylaşıyor...
İSTEK VE GÜÇ AZALIR
Büyük şehirlerdeki yaşam biçimi cinsel hayatımızı da kısıtlıyor. Erkekte sertleşme problemlerine neden oluyor. Türkiye'de her 5 erkekten 1'inde cinsel fonksiyon bozukluğu görülüyor. ŞEKERINIZ ÇIKMASIN
Prof. Dr. Yurdakul, çiftlerin cinsel hayatını düzenleyecek önerilerini şöyle sıralıyor:
Partneriniz ile zaman geçirin.
Cinsel organa giden kan akımını azaltacağından sigara içmeyin.
Cinsellikteki performansınızı süre ile belirlenmeyin.
Cinsel sorununuzu partnerinizle paylaşmaktan kaçınmayın.
Kolesterol, şeker, tansiyon ve kanserin, erkeklerde sertleşme sorununa neden olduğunu unutmayın.
İSTEK VE GÜÇ AZALIR
Büyük şehirlerdeki yaşam biçimi cinsel hayatımızı da kısıtlıyor. Erkekte sertleşme problemlerine neden oluyor. Türkiye'de her 5 erkekten 1'inde cinsel fonksiyon bozukluğu görülüyor. ŞEKERINIZ ÇIKMASIN
Prof. Dr. Yurdakul, çiftlerin cinsel hayatını düzenleyecek önerilerini şöyle sıralıyor:
Partneriniz ile zaman geçirin.
Cinsel organa giden kan akımını azaltacağından sigara içmeyin.
Cinsellikteki performansınızı süre ile belirlenmeyin.
Cinsel sorununuzu partnerinizle paylaşmaktan kaçınmayın.
Kolesterol, şeker, tansiyon ve kanserin, erkeklerde sertleşme sorununa neden olduğunu unutmayın.
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