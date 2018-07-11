Bursa'da geçen yıl annesini darp ettiği ve kendisine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle babası Kemal Künilli'yi (48) öldüren Dilara Künilli (21) tutuklandı. Dilara ve annesi Gülçin Künilli (42) hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Anne-kız, yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada tutuksuz yargılanan anne Künilli, hakimin "Eşini kim öldürdü?" sorusunu, "Eşimin, kızıma cinsel istismarda bulunduğu söyleniyor. Eğer önceden haberim olsaydı ben öldürürdüm ama maalesef ben öldürmedim. Kızım Dilara öldürdü" diye yanıtladı.
'Maalesef eşimi ben öldürmedim'
Dilara, dayakçı ve tacizci babasını öldürmekten cezaevine girdi. Tutuksuz yargılanan anne ise hakimin “Eşini kim öldürdü” sorusuna, ‘Kızım. Ama istismardan haberim olsaydı ben öldürürdüm' yanıtını verdi
Etiketler: Bursa , cinsel istismar
- 11 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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