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Dijital tehlike tatile çıkmadı

Tatilde dijital sıkıntılar yaşamamak bu noktalara mutlaka dikkat edin: Herkese açık Wi-Fi ağlarını kullanırken dikkatli olunun Bankacılık işlemlerinde güvenli olmayan bilgisayar ve hatlardan uzak durun

Dijital tehlike tatile çıkmadı
Yaz aylarında, tatil yörelerinde iletişimi, ya da bankacılık işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. İster , ister tablet veya akıllı telefon cihazlarının tatilde de korunmaya ihtiyacı var. Global bilgi güvenliği kuruluşu ESET, siber dünyada güvenli kalabilmek için evden çıkmadan önce, tatilde ve tatilden döndükten sonra yapılması gerekenleri sıraladı. Tatilde dijital cihaz kullanırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini ESET şöyle sıraladı:

BUNLARI MUTLAKA OKUYUN
Dizüstü bilgisayar ya da mobil cihazınızda her zaman güncel ve lisanslı bir antivirüs veya güvenliği yazılımı kullanın.
Windows, Adope, iTunes gibi sisteminizde kullandığınız yazılımların güncellemelerini mutlaka yükleyin.
Herkese açık Wi-Fi ağları kullanırken, bankacılık işlemleri ya da online alışveriş gibi işlemlerden mümkünse uzak durun.
İnternet kafelerde, internet bankacılığı, e-posta şifreleriniz, sosyal medya siteleri giriş bilgileriniz gibi önemli bilgileri girmekten kaçınmaya dikkat edin. Bu makinelerde, klavyeden basılan tuşları kaydeden ve şifrelerinizi çalabilen keylogger yazılımları olabilir.
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