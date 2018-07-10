Dijital tehlike tatile çıkmadı

Yaz aylarında, tatil yörelerinde sosyal medya iletişimi, online alışveriş ya da bankacılık işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. İster dizüstü bilgisayar, ister tablet veya akıllı telefon cihazlarının tatilde de korunmaya ihtiyacı var. Global bilgi güvenliği kuruluşu ESET, siber dünyada güvenli kalabilmek için evden çıkmadan önce, tatilde ve tatilden döndükten sonra yapılması gerekenleri sıraladı. Tatilde dijital cihaz kullanırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini ESET şöyle sıraladı:
BUNLARI MUTLAKA OKUYUN
Dizüstü bilgisayar ya da mobil cihazınızda her zaman güncel ve lisanslı bir antivirüs veya internet güvenliği yazılımı kullanın.
Windows, Adope, iTunes gibi sisteminizde kullandığınız yazılımların güncellemelerini mutlaka yükleyin.
Herkese açık Wi-Fi ağları kullanırken, bankacılık işlemleri ya da online alışveriş gibi işlemlerden mümkünse uzak durun.
İnternet kafelerde, internet bankacılığı, e-posta şifreleriniz, sosyal medya siteleri giriş bilgileriniz gibi önemli bilgileri girmekten kaçınmaya dikkat edin. Bu makinelerde, klavyeden basılan tuşları kaydeden ve şifrelerinizi çalabilen keylogger yazılımları olabilir.
BUNLARI MUTLAKA OKUYUN
Dizüstü bilgisayar ya da mobil cihazınızda her zaman güncel ve lisanslı bir antivirüs veya internet güvenliği yazılımı kullanın.
Windows, Adope, iTunes gibi sisteminizde kullandığınız yazılımların güncellemelerini mutlaka yükleyin.
Herkese açık Wi-Fi ağları kullanırken, bankacılık işlemleri ya da online alışveriş gibi işlemlerden mümkünse uzak durun.
İnternet kafelerde, internet bankacılığı, e-posta şifreleriniz, sosyal medya siteleri giriş bilgileriniz gibi önemli bilgileri girmekten kaçınmaya dikkat edin. Bu makinelerde, klavyeden basılan tuşları kaydeden ve şifrelerinizi çalabilen keylogger yazılımları olabilir.
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