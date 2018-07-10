Bu acı dinmez!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında yolcu treninin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölenlerin sayısı 24'e yükseldi. Yaralanan 318 kişiden 194'ü ayakta tedavi edilirken, 124 kişinin tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında iki makinist gözaltına alındı. Kaza bölgesine Ankara'dan bilirkişi heyeti gönderildi. Trenin 5 vagonun, menfezdeki toprak kayması sonucu raylardan çıktığı ve devrildiği açıklandı. Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan, adli ve idari soruşturmanın titizlikle sürdüğünü söyledi. En son yılda bir kez yapılması gereken kontrollerin ise nisan ayında yapıldığı hatırlatıldı.
TEHLİKEYİ HİSSETTİK
Tren kazasıyla ilgili Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı geniş kapsamlı soruşturma başlattı. Makinistler Halil Altınkaya ile Suat Şahin'in ifadesi alındı. Kaza bölgesinde rayların bir miktar suyla kaplı olduğunu gördüklerini belirten Altınkaya ve Şahin, "Sarsıntıyı hissettik ve frene bastık. O sırada hızımız 100- 120 kilometre idi. Lokomotif ve ardından gelen vagon menfezi geçti. Sonraki 5 vagon trenin ağırlığının da oluşturduğu güçlü sarsıntının etkisiyle raydan çıktı ve devrildi. Frene basıldıktan sonra 120 metre daha gitti. Tüm bunlar, saniyeler hatta saliseler içinde oldu" dedi. Makinistler, serbest bırakıldı.
ÖLENLERİN LİSTESİ
● Ersen Gül, ● Serhat Şahin, ● Melek Tuna, ● Ayşe Başaran, ● Ergün Kerpiç, ● Hakan Sel, ● Oğuz Arda Sel, ● Özge Nur Dikmen (20), ● Gülce Dikmen (12), ● Sena Köse, ● İrfan Kurt, ● Mavinur Tiflizden, ● Bahar Koçman, ● Yağmur Laçin, ● Özcan Cesur, ● Derya Kurtuluş (30), ● Beren Kurtuluş, ● Emel Duman, ● Bihter Bilgin (14), ● Ömer Alperen Can (5), ● Seyfi Ergül, ● Zübeyde Seven, ● Gani Kartal, ● Rubize Kartal.
Çorlu ve İstanbul'daki hastane önleri, sabahlara kadar yakınlarını kaybednlerin feryatlarıyla inledi.
ALLAH'IM BU BİR RÜYA OLSUN
Derya Güvenç Kurtuluş (30) ile kardeşi Emel Güvenç Duman da çocukları ve yeğenleri ile birlikte trendeydi. Yeğenlerinin trene binme hayalini gerçekleştirmek ve Lüleburgaz'daki yakınlarını ziyaret etmek için bindikleri kara tren aileye mezar oldu. Derya Kurtuluş ile 6 aylık bebeği Beren'in yanı sıra Emel Duman ve yeğenleri Bihter Bilgin(14) de acı kazada hayata veda etti. Derya Kurtuluş'tan geriye 3 yaşındaki oğlu Kemal kaldı. Emel Duman'ın o sırada yanında olan oğlu Efe'nin(10) bacakları kırıldı. Annesinin öldüğünü öğrenen Efe, "Ben de ölmek istiyorum" diyerek ağladı. İki kız kardeşi, 6 aylık yeğeniyle birlikte kız evladının acısını yaşayan anne Zeliha Bilgin, "Allah'ım bu kabus olsun, uyanalım. Her şey yalan olsun, ne olur" diye feryat etti. Eşi Derya ve yavrusu Beren'i kaybeden Metin Kurtuluş, iki acıyı birden yaşadı.
Metin Kurtuluş, bebeği Beren'in tabutunu taşıdı.
Bihter Bilgin, ilk defa trene binmişti.
Annesi feryat etti.
ANNE KURTULDU KIZLARI ÖLDÜ
Kazada Özgenur (20) ile kardeşi Gülce Dikmen (12) yaşamını yitirdi. İki kardeşin, kazada yaralanan anneleri Funda Dikmen ile birlikte Edirne'de yaşayan anneannelerini ziyaretten trenle döndüğü öğrenildi. Marmara Üniversitesi öğrencisi Özgenur ile Çerkezköy 75'inci Yıl Ortaokulu öğrencisi Gülce Dikmen'in cenazelerini alan yakınları, gözyaşlarıyla hastaneden ayrıldı. Özgenur ile Gülce Dikmen'in cenazelerinin Uzunköprü'de toprağa verileceği belirtildi. Aynı kazada teyze kızı Sena Köse de canından oldu.
SON PAYLAŞIM
Facia sonrası sosyal medyadan çağrı yapan Simge Akdağ isimli kullanıcı, 9 yaşındaki kuzeni Oğuz Arda Sel ve babası Hakan Sel'den haber alamadıklarını duyurmuştu. Trene Uzunköprü'den binen Hakan Sel ve oğlunun yaşanan kazada hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Oğuz Arda Sel'in, binerken ve içeride babasıyla çekilmiş son fotoğrafı kaldı.
SOSYAL MEDYADAN MESAJ YAĞDI
Ünlüler facia sonrası üzüntülerini bildirdi. Safiye Soyman'dan Hande Yener'e Nur Yerlitaş'tan Demet Akalın'a kadar ünlüler , "Baş sağlığı" mesajı yayınladı.
TEHLİKEYİ HİSSETTİK
Tren kazasıyla ilgili Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı geniş kapsamlı soruşturma başlattı. Makinistler Halil Altınkaya ile Suat Şahin'in ifadesi alındı. Kaza bölgesinde rayların bir miktar suyla kaplı olduğunu gördüklerini belirten Altınkaya ve Şahin, "Sarsıntıyı hissettik ve frene bastık. O sırada hızımız 100- 120 kilometre idi. Lokomotif ve ardından gelen vagon menfezi geçti. Sonraki 5 vagon trenin ağırlığının da oluşturduğu güçlü sarsıntının etkisiyle raydan çıktı ve devrildi. Frene basıldıktan sonra 120 metre daha gitti. Tüm bunlar, saniyeler hatta saliseler içinde oldu" dedi. Makinistler, serbest bırakıldı.
ÖLENLERİN LİSTESİ
● Ersen Gül, ● Serhat Şahin, ● Melek Tuna, ● Ayşe Başaran, ● Ergün Kerpiç, ● Hakan Sel, ● Oğuz Arda Sel, ● Özge Nur Dikmen (20), ● Gülce Dikmen (12), ● Sena Köse, ● İrfan Kurt, ● Mavinur Tiflizden, ● Bahar Koçman, ● Yağmur Laçin, ● Özcan Cesur, ● Derya Kurtuluş (30), ● Beren Kurtuluş, ● Emel Duman, ● Bihter Bilgin (14), ● Ömer Alperen Can (5), ● Seyfi Ergül, ● Zübeyde Seven, ● Gani Kartal, ● Rubize Kartal.
Çorlu ve İstanbul'daki hastane önleri, sabahlara kadar yakınlarını kaybednlerin feryatlarıyla inledi.
ALLAH'IM BU BİR RÜYA OLSUN
Derya Güvenç Kurtuluş (30) ile kardeşi Emel Güvenç Duman da çocukları ve yeğenleri ile birlikte trendeydi. Yeğenlerinin trene binme hayalini gerçekleştirmek ve Lüleburgaz'daki yakınlarını ziyaret etmek için bindikleri kara tren aileye mezar oldu. Derya Kurtuluş ile 6 aylık bebeği Beren'in yanı sıra Emel Duman ve yeğenleri Bihter Bilgin(14) de acı kazada hayata veda etti. Derya Kurtuluş'tan geriye 3 yaşındaki oğlu Kemal kaldı. Emel Duman'ın o sırada yanında olan oğlu Efe'nin(10) bacakları kırıldı. Annesinin öldüğünü öğrenen Efe, "Ben de ölmek istiyorum" diyerek ağladı. İki kız kardeşi, 6 aylık yeğeniyle birlikte kız evladının acısını yaşayan anne Zeliha Bilgin, "Allah'ım bu kabus olsun, uyanalım. Her şey yalan olsun, ne olur" diye feryat etti. Eşi Derya ve yavrusu Beren'i kaybeden Metin Kurtuluş, iki acıyı birden yaşadı.
Metin Kurtuluş, bebeği Beren'in tabutunu taşıdı.
Bihter Bilgin, ilk defa trene binmişti.
Annesi feryat etti.
ANNE KURTULDU KIZLARI ÖLDÜ
Kazada Özgenur (20) ile kardeşi Gülce Dikmen (12) yaşamını yitirdi. İki kardeşin, kazada yaralanan anneleri Funda Dikmen ile birlikte Edirne'de yaşayan anneannelerini ziyaretten trenle döndüğü öğrenildi. Marmara Üniversitesi öğrencisi Özgenur ile Çerkezköy 75'inci Yıl Ortaokulu öğrencisi Gülce Dikmen'in cenazelerini alan yakınları, gözyaşlarıyla hastaneden ayrıldı. Özgenur ile Gülce Dikmen'in cenazelerinin Uzunköprü'de toprağa verileceği belirtildi. Aynı kazada teyze kızı Sena Köse de canından oldu.
SON PAYLAŞIM
Facia sonrası sosyal medyadan çağrı yapan Simge Akdağ isimli kullanıcı, 9 yaşındaki kuzeni Oğuz Arda Sel ve babası Hakan Sel'den haber alamadıklarını duyurmuştu. Trene Uzunköprü'den binen Hakan Sel ve oğlunun yaşanan kazada hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Oğuz Arda Sel'in, binerken ve içeride babasıyla çekilmiş son fotoğrafı kaldı.
SOSYAL MEDYADAN MESAJ YAĞDI
Ünlüler facia sonrası üzüntülerini bildirdi. Safiye Soyman'dan Hande Yener'e Nur Yerlitaş'tan Demet Akalın'a kadar ünlüler , "Baş sağlığı" mesajı yayınladı.
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