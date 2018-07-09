Türkiye'yi yasa boğan haberler ardı ardına geldi. Hatay'da Ufuk'un, Bitlis'te ise Sami'nin cansız bedenine ulaşıldı. Hatay'da 6 yaşındaki Ufuk Tatar, 1 Temmuz günü zihinsel engelli olduğu belirtilen amcası Mehmet Tatar (34) ile birlikte, su almak için ormanlık alandaki bir kaynağa gitti. Ortadan kayboldu. 150 kişilik arama kurtarma grubu, günlerce bölgeyi taradı. Çalışmalar, dün günün ilk ışıkları ile birlikte eğitimli köpekler ve İHA'larla yeniden başladı. Talihsiz Ufuk'un cesedine ulaşıldı. Acı haberi alan yakınları yıkıldı. Bitlis'te ise 2 yaşındaki Sami Yusuf evlerinin önünde oyun oynarken aniden ortadan kayboldu. Sami'yi bulamayan aile jandarmaya başvurdu. Jandarmayla birlikte köye gelen Van AFAD ekipleri Sami Yusuf'un cansız bedenini, evlerine bir kilometre uzaklıktaki dere yatağında buldu. Acı haberi alan ailesi sinir krizileri geçirirken, Sami'nin cesedi otopsi için Ahlat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
2 YAŞINDAKİ SAMI YUSUF
6 YAŞINDAKİ UFUK TATAR
Yaser ÇAPAROĞLU-Fuat TAPAN
2 YAŞINDAKİ SAMI YUSUF
6 YAŞINDAKİ UFUK TATAR
Yaser ÇAPAROĞLU-Fuat TAPAN
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