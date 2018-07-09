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İhtiyar delikanlı

İhtiyar delikanlı
Zonguldak'a bağlı tarafından, bu yıl ilki gerçekleştirilen Spor Organizasyonları şöleni kapsamında Uluslararası Yüzme yarışması düzenlendi. Eski bakanlardan 89 yaşındaki Esat Kıratlıoğlu bin 500 metre kategorisinde yarışmayı ikinci tamamladı. Kıratlıoğlu, herkese yüzmeyi tavsiye ederek, "Sağlıklı bir hayat için gençlerimiz ve halkımız mutlaka yüzsün" dedi.




MEVLÜT YÜKSEL
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  • 09 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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