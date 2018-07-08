Yeni vurgun Keçibank

ÇIFTLIKBANK ve Turcoin gibi milyonlarca liralık vurgunun yaşandığı Ponzi sistemlerinin tartışması bitmeden Afyonkarahisar'ın ilçesi Keçibank olayı ortaya çıktı. 4 yıl önce 50 üyesinin dava açtığı Keçibank yapılanması da bilinen vaadler ve kaçan şirket yetkilileri hikayesine döndü. Maliye Bakanlığı'ndan ayrılan eski Hesap Uzmanı Orhan İyiler, 'Bize cins keçi diye normal keçi sattılar, sonra da kayboldular' diyerek olayı anlattı. Suç duyurusu dilekçesine göre İyiler; televizyonda gördüğü reklamlar üzerine 'Keçibank' adlı organizasyon ile 2014'te 300 adet, çok süt veren özel 'Sanaen' cinsi keçi almak için anlaştı. 2 ay parasını aldı. Ancak daha sonra şirket sözleşmede değişiklik yapılmasını aksi durumda keçilerini teslim alması gerektiği söylendi, İyiler, dava açtı, şirketin avukatı ise keçilerin öldüğünü ve sorumluluk kabul edemeyeceklerini söyledi.
KAYIPLARA KARIŞTI
Soruşturma devam ederken, Çiftlikbank haberlerini gören İyiler, Gümrük Bakanlığı'na bir yazı yazdı ve başından geçenleri anlattı. İyiler yazısında şu ifadeleri kullandı: 'Adı geçen şirket kiralık arazi üzerine kurduğu keçi çiftliği ile gazetelere ilan vererek ve bazı televizyon kanallarında mülakat yaparak çok sayıda yatırımcıyı ikna etmiş ve aralarında bulunduğu yatırımcıları aldatıp 12 milyon liradan fazla parayla sırra kadem basmıştır."
Keçibank sistemini örnek alan Mehmet Aydın Çiftlikbank isimli sistemle, 1,1 milyar lira para toplayıp kayıplara karışmıştı. Halen bulunamayan Aydın'ın eşi Sıla da tutuklanmış, bir süre önce de tahliye edilmişti...
KAYIPLARA KARIŞTI
Soruşturma devam ederken, Çiftlikbank haberlerini gören İyiler, Gümrük Bakanlığı'na bir yazı yazdı ve başından geçenleri anlattı. İyiler yazısında şu ifadeleri kullandı: 'Adı geçen şirket kiralık arazi üzerine kurduğu keçi çiftliği ile gazetelere ilan vererek ve bazı televizyon kanallarında mülakat yaparak çok sayıda yatırımcıyı ikna etmiş ve aralarında bulunduğu yatırımcıları aldatıp 12 milyon liradan fazla parayla sırra kadem basmıştır."
Keçibank sistemini örnek alan Mehmet Aydın Çiftlikbank isimli sistemle, 1,1 milyar lira para toplayıp kayıplara karışmıştı. Halen bulunamayan Aydın'ın eşi Sıla da tutuklanmış, bir süre önce de tahliye edilmişti...
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