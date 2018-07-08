Yaz gribinin nedeni klima!

Sıcaklar kendisini iyice hissettirmeye başladı. Herkes, klimanın yarattığı serin ortama aldandı. Bu durum, grip, eklem ağrısı gibi sıkıntıları çağırdı. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Seçkin Ulusoy, bilinçsiz klima kullanımının hasta ettiğini vurguladı.
KALBE DE ZARARLI
"Klimalar, ortamın sıcaklığını azaltırken, nemini de beraberinde azaltıyor. Bu nedenle ortam mutlaka nemlenmelidir. Klimalar ilk çalıştırıldığında havalandırmada biriken mikroorganizmalar ihızlıca ortama yayılacağından, bir süre pencereler açılmalıdır. Klimanın ayarında ise, hemen en soğuk konuma getirilmemelidir ve ısı yavaş yavaş yükseltilmelidir. Bu şekilde vücudunuz, ısı değişimine uyum sağlayabilir. Ani sıcak ve soğuk hava değişimleri, kalp krizi riskini dahi artırabilir, migren krizine neden olabilir. Farenjit, sinüzit, orta kulak iltihabı, bademcik enfeksiyonu gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabilir" açıklamasını yaptı. Lejyoner hastalığının klima ve duşların havalandırma sistemleri bulaştığını ve tehlikeli olabildiğinin altını çizen Doç.Dr. Seçkin Ulusoy, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Hastalık, ateş, halsizlik, kas ağrıları ile başlar ve daha sonraki süreçte de öksürük, balgam çıkarma ve nefes almada zorlanma gibi ciddi tablolara sebebiyet verebilir. Grip ile benzer belirtiler gösterse de, hastalığın sebep olduğu organizma, gribe göre çok farklıdır. Hastalığı yapan "Legionella pneumophila" adlı bir bakteri olup, insandan insana bulaşmaz."
ÖNERİLERİ DİNLEYİN
Yatak odaları pencere yoluyla havalandırılmalıdır.
Klimanın derecesini 22 - 23 derece olarak ayarlanmalıdır.
Üfleme ayarı, en yavaşta olmalıdır.
Üfleme yönü, mümkünse odanın tavanına doğru olmalıdır.
Klima ile birlikte, pencere açılmamalıdır.
KALBE DE ZARARLI
"Klimalar, ortamın sıcaklığını azaltırken, nemini de beraberinde azaltıyor. Bu nedenle ortam mutlaka nemlenmelidir. Klimalar ilk çalıştırıldığında havalandırmada biriken mikroorganizmalar ihızlıca ortama yayılacağından, bir süre pencereler açılmalıdır. Klimanın ayarında ise, hemen en soğuk konuma getirilmemelidir ve ısı yavaş yavaş yükseltilmelidir. Bu şekilde vücudunuz, ısı değişimine uyum sağlayabilir. Ani sıcak ve soğuk hava değişimleri, kalp krizi riskini dahi artırabilir, migren krizine neden olabilir. Farenjit, sinüzit, orta kulak iltihabı, bademcik enfeksiyonu gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabilir" açıklamasını yaptı. Lejyoner hastalığının klima ve duşların havalandırma sistemleri bulaştığını ve tehlikeli olabildiğinin altını çizen Doç.Dr. Seçkin Ulusoy, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Hastalık, ateş, halsizlik, kas ağrıları ile başlar ve daha sonraki süreçte de öksürük, balgam çıkarma ve nefes almada zorlanma gibi ciddi tablolara sebebiyet verebilir. Grip ile benzer belirtiler gösterse de, hastalığın sebep olduğu organizma, gribe göre çok farklıdır. Hastalığı yapan "Legionella pneumophila" adlı bir bakteri olup, insandan insana bulaşmaz."
ÖNERİLERİ DİNLEYİN
Yatak odaları pencere yoluyla havalandırılmalıdır.
Klimanın derecesini 22 - 23 derece olarak ayarlanmalıdır.
Üfleme ayarı, en yavaşta olmalıdır.
Üfleme yönü, mümkünse odanın tavanına doğru olmalıdır.
Klima ile birlikte, pencere açılmamalıdır.
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