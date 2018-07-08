Suç ve para

Saldırgan kırmızı ışıkta vurduğu işadamı yeğenini suçladı. Olay önceki gün Bursa'da yaşandı. Tatlı firması sahibi olan Fatih Karaman (38), otomobili ile kırmızı ışıkta beklerken silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan genç adam hastaneye kaldırıldı. Saldırganının Karaman'ın dayısı Yılmaz S. olduğu ortaya çıktı. Şüpheli, Uludağ'da saklandığı çadırda yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Yılmaz S., dün adliyeye sevk edildi.
ZORLA KATİL YAPTILAR
Yılmaz S., gazetecilerin, "Neden yeğeninizi öldürmek istediniz" sorusuna, "Bütün olayın sebebi Avukat E.S. ile yeğenim. Bizi hileli iflasa yönlendirip, zorla bütün mal varlığımızın üstüne çöktüler. Bizim fabrikamızın üstüne oturdular. Yalvardım yakardım. Avukat E.S. beni zorla katil yapmak istedi. 'Vur da göreyim' ifadesini kullandı. Pişmanım. Yeğenimi vurmak ister miydim?"
'PIŞMANIM' DEDI
Tatlıcı yeğeni Fatih Karaman'a pusu kurup kurşunlayan dayı Yılmaz S. güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Zanlı, "Pişmanım" dedi...
ZORLA KATİL YAPTILAR
Yılmaz S., gazetecilerin, "Neden yeğeninizi öldürmek istediniz" sorusuna, "Bütün olayın sebebi Avukat E.S. ile yeğenim. Bizi hileli iflasa yönlendirip, zorla bütün mal varlığımızın üstüne çöktüler. Bizim fabrikamızın üstüne oturdular. Yalvardım yakardım. Avukat E.S. beni zorla katil yapmak istedi. 'Vur da göreyim' ifadesini kullandı. Pişmanım. Yeğenimi vurmak ister miydim?"
'PIŞMANIM' DEDI
Tatlıcı yeğeni Fatih Karaman'a pusu kurup kurşunlayan dayı Yılmaz S. güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Zanlı, "Pişmanım" dedi...
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