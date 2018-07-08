Yol Durumu
  1. Oto-tokat!
  2. Plaj sapığı

’da da aranıyormuş

İspanya’da da aranıyormuş
İzmir polisi, geçtiğimiz günlerde '', 'Sarallar' ve 'Beşoklar' isimli suç örgütlerine operasyon yaptı. Gözaltına alınan şüphelilerin, salı günü adliyeye sevk edileceği açıklandı. Şüphelilerden, uluslararası suç örgütü Hells Angels'ın lideri Necati Arabacı'nın 'da da işlediği bir suçtan dolayı arandığı ortaya çıktı. polisi, Arabacı için İspanyol polisine resmi olarak yazı yolladı. İspanya'dan gelecek cevapta, Arabacı'nın hangi suçlardan arandığının netleşeceği vurgulandı.

CEYHAN TORLAK
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar