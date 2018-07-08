İspanya’da da aranıyormuş

İzmir polisi, geçtiğimiz günlerde 'Hells Angels', 'Sarallar' ve 'Beşoklar' isimli suç örgütlerine operasyon yaptı. Gözaltına alınan şüphelilerin, salı günü adliyeye sevk edileceği açıklandı. Şüphelilerden, uluslararası suç örgütü Hells Angels'ın lideri Necati Arabacı'nın İspanya'da da işlediği bir suçtan dolayı arandığı ortaya çıktı. İzmir polisi, Arabacı için İspanyol polisine resmi olarak yazı yolladı. İspanya'dan gelecek cevapta, Arabacı'nın hangi suçlardan arandığının netleşeceği vurgulandı.
CEYHAN TORLAK
CEYHAN TORLAK
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.