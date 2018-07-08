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marşıyla kız istediler

’da Meşe ailesi, çocuklarına ye mehter takımıyla gitti. marşıyla mahalleyi inletti

Hücum marşıyla kız istediler
'da yaşayan Meşe ailesi, dün çocukları Hasan'a kız istemeye mehter takımıyla gitti. Böylesine bir kız isteme merasimiyle ilk kez karşılaşan kız tarafı, şaşkınlığını gizleyemedi. Kendisi gibi babasının da mehteran olduğunu ifade eden Hasan Meşe, böyle bir fikrin ortak alındığını belirtti. Kız tarafı için büyük bir sürpriz olduğunu kaydeden Meşe, "Grubumuzu ve malzemeleri hazırladık ve kız tarafına büyük bir sürpriz yaşattık" dedi. Kızın ağabeyi Musa Dere ise tablo karşısında çok şaşırdıklarını vurgulayarak, "Bizler normal bir kız isteme olarak bekliyorduk. Açıkçası çok duygulandık, güzel oldu ve hiç beklemediğimiz bir tepki aldık komşularımızdan, ailemizden. Bu organizasyonu başarılı bulduk" diye konuştu.

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