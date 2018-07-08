Malatya'da yaşayan Meşe ailesi, dün çocukları Hasan'a kız istemeye mehter takımıyla gitti. Böylesine bir kız isteme merasimiyle ilk kez karşılaşan kız tarafı, şaşkınlığını gizleyemedi. Kendisi gibi babasının da mehteran olduğunu ifade eden Hasan Meşe, böyle bir fikrin ortak alındığını belirtti. Kız tarafı için büyük bir sürpriz olduğunu kaydeden Meşe, "Grubumuzu ve malzemeleri hazırladık ve kız tarafına büyük bir sürpriz yaşattık" dedi. Kızın ağabeyi Musa Dere ise tablo karşısında çok şaşırdıklarını vurgulayarak, "Bizler normal bir kız isteme olarak bekliyorduk. Açıkçası çok duygulandık, güzel oldu ve hiç beklemediğimiz bir tepki aldık komşularımızdan, ailemizden. Bu organizasyonu başarılı bulduk" diye konuştu.
Hücum marşıyla kız istediler
Malatya’da Meşe ailesi, çocuklarına kız istemeye mehter takımıyla gitti. Hücum marşıyla mahalleyi inletti
Etiketler: Malatya , Hücum , kız isteme
- 08 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yaz��lan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.