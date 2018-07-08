Hücum marşıyla kız istediler

yaşayan Meşe ailesi, dünçocukları'a kızistemeye mehter takımıylagitti. Böylesine bir kızisteme merasimiyle ilkkez karşılaşan kız tarafı,şaşkınlığını gizleyemedi.Kendisi gibi babasınında mehteran olduğunuifade eden Hasan Meşe,böyle bir fikrin ortakalındığını belirtti. Kız tarafıiçin büyük bir sürprizolduğunu kaydedenMeşe, "Grubumuzu vemalzemeleri hazırladıkve kız tarafına büyük birsürpriz yaşattık" dedi.Kızın ağabeyi Musa Dereise tablo karşısında çokşaşırdıklarını vurgulayarak,"Bizler normal bir kızisteme olarak bekliyorduk.Açıkçası çok duygulandık,güzel oldu ve hiçbeklemediğimiz bir tepkialdık komşularımızdan,ailemizden. Buorganizasyonu başarılıbulduk" diye konuştu.